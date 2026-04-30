Fútbol - Italia - Serie A

Juventus se enfrentará ante Hellas Verona por la fecha 35

Hellas Verona se mide ante Juventus en el Allianz Stadium el domingo 3 de mayo a las 11:00 horas. El partido será supervisado por Giovanni Ayroldi.

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30 de abril de 2026 a las 12:14 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 11:00 horas el próximo domingo 3 de mayo, Hellas Verona visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 35 de la Serie A.

Así llegan Juventus y Hellas Verona

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus llega con resultado de empate, 0-0, ante Milan. Tiene un historial irregular con 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 1 gol. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Hellas Verona y Lecce, con un marcador 0-0..

El conjunto local ganó 3 partidos y empató 2 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 64 puntos (18 PG - 10 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (3 PG - 10 PE - 21 PP).

Giovanni Ayroldi es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter7934254549
2Napoli6934216719
3Milan67341910521
4Juventus64341810628
19Hellas Verona193431021-33

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 36: vs Lecce: 9 de mayo - 13:45 horas
  • Fecha 37: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 36: vs Como 1907: 10 de mayo - 05:30 horas
  • Fecha 37: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Horario Juventus y Hellas Verona, según país

  • Argentina: 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas