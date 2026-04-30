Sassuolo recibirá a Milan por la fecha 35

El duelo correspondiente a la fecha 35 de la Serie A se jugará el próximo domingo 3 de mayo a las 08:00 horas.

Así llegan Sassuolo y Milan

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo consiguió sólo un punto en su último partido frente a Fiorentina, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Juventus. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Ha convertido 4 goles y ha recibido 6 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 2.

El local está en el décimo puesto con 46 puntos (13 PG - 7 PE - 14 PP), mientras que el visitante llegó a 67 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (19 PG - 10 PE - 5 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Fabio Maresca.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 79 34 25 4 5 49 2 Napoli 69 34 21 6 7 19 3 Milan 67 34 19 10 5 21 4 Juventus 64 34 18 10 6 28 10 Sassuolo 46 34 13 7 14 -3

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 36: vs Torino: 8 de mayo - 13:45 horas

Fecha 37: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 36: vs Atalanta: 10 de mayo - 13:45 horas

Fecha 37: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Horario Sassuolo y Milan, según país