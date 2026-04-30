Fútbol - España - Primera División

Getafe y Rayo Vallecano se miden por la fecha 34

Palpitamos la previa del choque entre Getafe y Rayo Vallecano. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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30 de abril de 2026 a las 11:53 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Getafe y Rayo Vallecano, por la fecha 34 de la Liga, se jugará el próximo domingo 3 de mayo, a partir de las 09:15 horas, en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Así llegan Getafe y Rayo Vallecano

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe logró un triunfo por 1-0 ante Real Sociedad. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano llega con ventaja tras derrotar a Espanyol con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 7.

Con 2 victorias y 3 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 44 puntos (13 PG - 5 PE - 15 PP), mientras que el visitante ha logrado 39 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (9 PG - 12 PE - 12 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona8533281457
2Real Madrid7433235537
3Villarreal6533205821
7Getafe443313515-6
11Rayo Vallecano393391212-8

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 35: vs Real Oviedo: 10 de mayo - 11:30 horas
  • Fecha 36: vs Mallorca: 13 de mayo - 14:30 horas
  • Fecha 37: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 35: vs Girona: 11 de mayo - 14:00 horas
  • Fecha 36: vs Valencia: 14 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 37: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Rayo Vallecano, según país

  • Argentina: 11:15 horas
  • Colombia y Perú: 09:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:15 horas