Por la fecha 34 se enfrentarán Betis y Real Oviedo

Real Oviedo y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo domingo 3 de mayo desde las 11:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 34 de la Liga.

Así llegan Betis y Real Oviedo

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis venció por 3-2 a Girona. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo igualó 1-1 ante Villarreal en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 8 goles a favor y le han convertido 7 en contra.

El último mano a mano en este certamen fue el 10 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 50 puntos (12 PG - 14 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 28 unidades y está en el vigésimo lugar en el torneo (6 PG - 10 PE - 17 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 85 33 28 1 4 57 2 Real Madrid 74 33 23 5 5 37 3 Villarreal 65 33 20 5 8 21 5 Betis 50 33 12 14 7 8 20 Real Oviedo 28 33 6 10 17 -25

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 35: vs Real Sociedad: 9 de mayo - 14:00 horas

Fecha 36: vs Elche: 12 de mayo - 13:00 horas

Fecha 37: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 35: vs Getafe: 10 de mayo - 11:30 horas

Fecha 36: vs Real Madrid: 14 de mayo - 14:30 horas

Fecha 37: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Real Oviedo, según país