Por la fecha 34 se enfrentarán Betis y Real Oviedo

Real Oviedo y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo domingo 3 de mayo desde las 11:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 34 de la Liga.
Así llegan Betis y Real Oviedo
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis venció por 3-2 a Girona. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo igualó 1-1 ante Villarreal en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 8 goles a favor y le han convertido 7 en contra.
El último mano a mano en este certamen fue el 10 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.
El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 50 puntos (12 PG - 14 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 28 unidades y está en el vigésimo lugar en el torneo (6 PG - 10 PE - 17 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|85
|33
|28
|1
|4
|57
|2
|Real Madrid
|74
|33
|23
|5
|5
|37
|3
|Villarreal
|65
|33
|20
|5
|8
|21
|5
|Betis
|50
|33
|12
|14
|7
|8
|20
|Real Oviedo
|28
|33
|6
|10
|17
|-25
Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 35: vs Real Sociedad: 9 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 36: vs Elche: 12 de mayo - 13:00 horas
- Fecha 37: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 35: vs Getafe: 10 de mayo - 11:30 horas
- Fecha 36: vs Real Madrid: 14 de mayo - 14:30 horas
- Fecha 37: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Real Oviedo, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas