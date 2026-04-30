Fútbol - Inglaterra - Premier League

Crystal Palace se enfrentará a Bournemouth por la fecha 35

Bournemouth y Crystal Palace se miden en el Vitality Stadium el domingo 3 de mayo a las 08:00 horas y Robert Jones es el elegido para dirigir el partido.

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30 de abril de 2026 a las 11:44 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 35 de la Premier League, Crystal Palace y Bournemouth se enfrentan el domingo 3 de mayo desde las 08:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Crystal Palace

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth terminó con un empate en 2 frente a Leeds United en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 6 goles y sumó 8 a favor.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Liverpool. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 empates, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 5.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue un empate por 3 a 3.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 49 puntos (11 PG - 16 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 43 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (11 PG - 10 PE - 12 PP).

El encuentro será supervisado por Robert Jones, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal7334227538
2Manchester City7033217537
3Manchester United61341710714
7Bournemouth4934111670
13Crystal Palace4333111012-3

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 36: vs Fulham: 9 de mayo - 09:00 horas
  • Fecha 37: vs Manchester City: 19 de mayo - 13:30 horas
  • Fecha 38: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 36: vs Everton: 10 de mayo - 08:00 horas
  • Fecha 31: vs Manchester City: 13 de mayo - 14:00 horas
  • Fecha 37: vs Brentford: 17 de mayo - 09:00 horas
  • Fecha 38: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Horario Bournemouth y Crystal Palace, según país

  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas