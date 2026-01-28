Fútbol - Colombia - Segunda División

Envigado vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Toda la previa del duelo entre Envigado e Independiente Yumbo. El partido se jugará en el estadio Polideportivo Sur el sábado 31 de enero a las 14:00 horas.

DataFactory .

28 de enero de 2026, 3:32 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Envigado e Independiente Yumbo correspondiente a la fecha 2 se disputará en el estadio Polideportivo Sur desde las 14:00 horas, el sábado 31 de enero.

Así llegan Envigado y Independiente Yumbo

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado venció 2-0 a Real Cundinamarca en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Independiente Yumbo igualó 1-1 el juego frente a Atlético FC..

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 3 puntos (1 PG), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el séptimo lugar en el torneo (1 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira311002
2Envigado311002
3Orsomarso311001
4Quindío311001
7Independiente Yumbo110100

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs U. Magdalena: 4 de febrero - 18:00 horas
  • Fecha 4: vs Tigres: 9 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Inter de Palmira: 14 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 6: vs Quindío: 24 de febrero - 15:30 horas
  • Fecha 7: vs Orsomarso: 1 de marzo - 17:00 horas

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs Real Cartagena: 4 de febrero - 18:00 horas
  • Fecha 4: vs Quindío: 9 de febrero - 20:15 horas
  • Fecha 5: vs Tigres: 15 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 6: vs Real Santander: 23 de febrero - 18:10 horas
  • Fecha 7: vs Leones FC: 27 de febrero - 16:00 horas

Horario Envigado e Independiente Yumbo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

