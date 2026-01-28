Envigado vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

El duelo entre Envigado e Independiente Yumbo correspondiente a la fecha 2 se disputará en el estadio Polideportivo Sur desde las 14:00 horas, el sábado 31 de enero.
Así llegan Envigado y Independiente Yumbo
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B
Envigado venció 2-0 a Real Cundinamarca en su encuentro anterior.
Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B
En la jornada anterior, Independiente Yumbo igualó 1-1 el juego frente a Atlético FC..
El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 3 puntos (1 PG), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el séptimo lugar en el torneo (1 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|Envigado
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|Orsomarso
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|4
|Quindío
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|7
|Independiente Yumbo
|1
|1
|0
|1
|0
|0
Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 3: vs U. Magdalena: 4 de febrero - 18:00 horas
- Fecha 4: vs Tigres: 9 de febrero - 14:00 horas
- Fecha 5: vs Inter de Palmira: 14 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 6: vs Quindío: 24 de febrero - 15:30 horas
- Fecha 7: vs Orsomarso: 1 de marzo - 17:00 horas
Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 3: vs Real Cartagena: 4 de febrero - 18:00 horas
- Fecha 4: vs Quindío: 9 de febrero - 20:15 horas
- Fecha 5: vs Tigres: 15 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 6: vs Real Santander: 23 de febrero - 18:10 horas
- Fecha 7: vs Leones FC: 27 de febrero - 16:00 horas
Horario Envigado e Independiente Yumbo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas