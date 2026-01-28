Envigado vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

El duelo entre Envigado e Independiente Yumbo correspondiente a la fecha 2 se disputará en el estadio Polideportivo Sur desde las 14:00 horas, el sábado 31 de enero.

Así llegan Envigado y Independiente Yumbo

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado venció 2-0 a Real Cundinamarca en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Independiente Yumbo igualó 1-1 el juego frente a Atlético FC..

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 3 puntos (1 PG), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el séptimo lugar en el torneo (1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 3 1 1 0 0 2 2 Envigado 3 1 1 0 0 2 3 Orsomarso 3 1 1 0 0 1 4 Quindío 3 1 1 0 0 1 7 Independiente Yumbo 1 1 0 1 0 0

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 3: vs U. Magdalena: 4 de febrero - 18:00 horas

Fecha 4: vs Tigres: 9 de febrero - 14:00 horas

Fecha 5: vs Inter de Palmira: 14 de febrero - 17:00 horas

Fecha 6: vs Quindío: 24 de febrero - 15:30 horas

Fecha 7: vs Orsomarso: 1 de marzo - 17:00 horas

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 3: vs Real Cartagena: 4 de febrero - 18:00 horas

Fecha 4: vs Quindío: 9 de febrero - 20:15 horas

Fecha 5: vs Tigres: 15 de febrero - 15:00 horas

Fecha 6: vs Real Santander: 23 de febrero - 18:10 horas

Fecha 7: vs Leones FC: 27 de febrero - 16:00 horas

Horario Envigado e Independiente Yumbo, según país