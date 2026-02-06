Envigado vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 4 de la Primera B se jugará el próximo lunes 9 de febrero a las 14:00 horas.
Así llegan Envigado y Tigres
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Orsomarso.
Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B
Envigado derrotó por 2 a 0 a Independiente Yumbo en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.
Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B
Tigres viene de caer en su estadio ante Orsomarso por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria y 1 empate, en los que pudo anotar 2 goles en el arco rival y le han encajado 1 tanto.
El local está en el tercer puesto con 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Quindío
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Real Cartagena
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|3
|Envigado
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|4
|Barranquilla FC
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|7
|Tigres
|4
|3
|1
|1
|1
|1
Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 5: vs Inter de Palmira: 14 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 3: vs U. Magdalena: 19 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 6: vs Quindío: 24 de febrero - 15:30 horas
- Fecha 7: vs Orsomarso: 1 de marzo - 17:00 horas
- Fecha 8: vs Boca Juniors: 5 de marzo - 15:00 horas
Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 5: vs Independiente Yumbo: 15 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 6: vs U. Magdalena: 24 de febrero - 19:30 horas
- Fecha 7: vs Real Cartagena: 2 de marzo - 19:00 horas
- Fecha 8: vs Patriotas FC: 6 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 9: vs Bogotá FC: 11 de marzo - 15:00 horas
Horario Envigado y Tigres, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas