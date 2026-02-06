Envigado vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 4 de la Primera B se jugará el próximo lunes 9 de febrero a las 14:00 horas.

Así llegan Envigado y Tigres

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Orsomarso.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado derrotó por 2 a 0 a Independiente Yumbo en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres viene de caer en su estadio ante Orsomarso por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria y 1 empate, en los que pudo anotar 2 goles en el arco rival y le han encajado 1 tanto.

El local está en el tercer puesto con 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Quindío 9 3 3 0 0 5 2 Real Cartagena 7 3 2 1 0 2 3 Envigado 6 2 2 0 0 4 4 Barranquilla FC 6 3 2 0 1 3 7 Tigres 4 3 1 1 1 1

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 5: vs Inter de Palmira: 14 de febrero - 17:00 horas

Fecha 3: vs U. Magdalena: 19 de febrero - 17:00 horas

Fecha 6: vs Quindío: 24 de febrero - 15:30 horas

Fecha 7: vs Orsomarso: 1 de marzo - 17:00 horas

Fecha 8: vs Boca Juniors: 5 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 5: vs Independiente Yumbo: 15 de febrero - 15:00 horas

Fecha 6: vs U. Magdalena: 24 de febrero - 19:30 horas

Fecha 7: vs Real Cartagena: 2 de marzo - 19:00 horas

Fecha 8: vs Patriotas FC: 6 de marzo - 15:00 horas

Fecha 9: vs Bogotá FC: 11 de marzo - 15:00 horas

Horario Envigado y Tigres, según país