Genoa vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Genoa recibe el próximo domingo 21 de diciembre a Atalanta por la fecha 16 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio Luigi Ferraris.

Así llegan Genoa y Atalanta

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa cayó 1 a 2 ante Inter en el Luigi Ferraris. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 2. Durante esos cotejos, convirtió 10 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Cagliari. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 10 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Atalanta fue el ganador por 2 a 3.

El local está en el décimo sexto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Rosario Abisso.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 33 15 11 0 4 20 2 Milan 32 15 9 5 1 11 3 Napoli 31 15 10 1 4 9 12 Atalanta 19 15 4 7 4 1 16 Genoa 14 15 3 5 7 -7

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 17: vs Roma: 29 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 18: vs Pisa: 3 de enero - 09:00 horas

Fecha 19: vs Milan: 8 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Cagliari: 12 de enero - 12:30 horas

Fecha 21: vs Parma: 18 de enero - 06:30 horas

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 17: vs Inter: 28 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 18: vs Roma: 3 de enero - 14:45 horas

Fecha 19: vs Bologna: 7 de enero - 12:30 horas

Fecha 20: vs Torino: 10 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Pisa: 16 de enero - 14:45 horas

Horario Genoa y Atalanta, según país