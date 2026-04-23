Genoa vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

Genoa recibe el próximo domingo 26 de abril a Como 1907 por la fecha 34 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Luigi Ferraris.
Así llegan Genoa y Como 1907
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Sassuolo.
Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A
Genoa sacó un triunfo frente a Pisa, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 perdidos, con una cifra de 6 goles en contra y registró 6 a favor.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
Como 1907 llega a este encuentro con una derrota ante Sassuolo por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 11 goles y recibieron 7.
Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminaron igualando en 1.
El local está en el décimo tercer puesto con 39 puntos (10 PG - 9 PE - 14 PP), mientras que el visitante llegó a 58 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (16 PG - 10 PE - 7 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Federico La Penna.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|78
|33
|25
|3
|5
|49
|2
|Milan
|66
|33
|19
|9
|5
|21
|3
|Napoli
|66
|33
|20
|6
|7
|15
|5
|Como 1907
|58
|33
|16
|10
|7
|29
|13
|Genoa
|39
|33
|10
|9
|14
|-6
Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 35: vs Atalanta: 2 de mayo - 13:45 horas
- Fecha 36: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 35: vs Napoli: 2 de mayo - 11:00 horas
- Fecha 36: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Horario Genoa y Como 1907, según país
- Argentina: 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas