Fútbol - Italia - Serie A

Genoa vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Genoa y Napoli se miden en el estadio Luigi Ferraris el sábado 7 de febrero a las 12:00 horas.

4 de febrero de 2026, 12:55 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 24 de la Serie A, Napoli y Genoa se enfrentan el sábado 7 de febrero desde las 12:00 horas, en el estadio Luigi Ferraris.

Así llegan Genoa y Napoli

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa no pudo ante Lazio en el Stadio Olimpico. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli venció 2-1 a Fiorentina en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 5 goles en el arco rival y 6 en su portería.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Napoli sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 23 puntos (5 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 46 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (14 PG - 4 PE - 5 PP).

Para Napoli la siguiente será una fecha histórica al enfrentarse a Roma en una nueva edición del "Derby Del Sole". El encuentro se jugará el 15 de febrero a partir de las 14:45 horas, en el estadio Diego Armando Maradona.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5523181433
2Milan5023148121
3Napoli4623144512
4Juventus4523136421
14Genoa23235810-7

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 25: vs Cremonese: 15 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 26: vs Torino: 22 de febrero - 06:30 horas
  • Fecha 27: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 25: vs Roma: 15 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 26: vs Atalanta: 22 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 27: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Horario Genoa y Napoli, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

