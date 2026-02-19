Fútbol - Italia - Serie A

Genoa vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Genoa y Torino. El partido se jugará en el estadio Luigi Ferraris el domingo 22 de febrero a las 06:30 horas.

DataFactory .

19 de febrero de 2026, 9:40 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Genoa y Torino correspondiente a la fecha 26 se disputará en el estadio Luigi Ferraris desde las 06:30 horas, el domingo 22 de febrero.

Así llegan Genoa y Torino

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Genoa empató por 0 con Cremonese. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 7 goles marcados y con 8 en su valla.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

A Torino no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Bologna. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 12 en contra.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 2 victorias para el local y un total de 3 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Torino.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 24 puntos (5 PG - 9 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 12 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6125201439
2Milan5425159122
3Napoli5025155513
14Torino27257612-19
15Genoa24255911-8

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 27: vs Inter: 28 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 28: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 27: vs Lazio: 1 de marzo - 12:00 horas
  • Fecha 28: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Genoa y Torino, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

