Genoa vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

A partir de las 14:45 horas el próximo viernes 20 de marzo, Udinese visita a Genoa en el estadio Luigi Ferraris, por el duelo correspondiente a la fecha 30 de la Serie A.

Así llegan Genoa y Udinese

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa ganó el encuentro previo ante Hellas Verona por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 3 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese cayó derrotado 0 a 1 ante Juventus. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 6 goles y recibió 6.

El conjunto local ganó 4 partidos y empató 1 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Genoa se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 33 puntos (8 PG - 9 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 36 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (10 PG - 6 PE - 13 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 68 29 22 2 5 42 2 Milan 60 29 17 9 3 23 3 Napoli 59 29 18 5 6 15 11 Udinese 36 29 10 6 13 -9 13 Genoa 33 29 8 9 12 -4

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 31: vs Juventus: 6 de abril - 11:00 horas

Fecha 32: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 31: vs Como 1907: 6 de abril - 08:00 horas

Fecha 32: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Horario Genoa y Udinese, según país