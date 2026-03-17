Fútbol - Italia - Serie A

Genoa vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Udinese se mide ante Genoa en el estadio Luigi Ferraris el viernes 20 de marzo a las 14:45 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

17 de marzo de 2026, 8:23 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 14:45 horas el próximo viernes 20 de marzo, Udinese visita a Genoa en el estadio Luigi Ferraris, por el duelo correspondiente a la fecha 30 de la Serie A.

Así llegan Genoa y Udinese

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa ganó el encuentro previo ante Hellas Verona por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 3 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese cayó derrotado 0 a 1 ante Juventus. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 6 goles y recibió 6.

Fútbol

Villarreal vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

Fútbol

Cagliari vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Fútbol

Bournemouth vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Premier League

Fútbol

Se pospone el partido entre Manchester City y Crystal Palace

Deportes

Murió Marcelo Araujo, relator muy querido en el fútbol argentino: narró final en Colombia y el famoso 5-0, ¿qué le pasó?

Fútbol

Barcelona vuelve a confiar en Joan Laporta para liderar el club tras imponerse a Víctor Font

Fútbol

Tabla de posiciones Liga BetPlay tras el empate de América de Cali versus Deportes Tolima

El conjunto local ganó 4 partidos y empató 1 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Genoa se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 33 puntos (8 PG - 9 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 36 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (10 PG - 6 PE - 13 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6829222542
2Milan6029179323
3Napoli5929185615
11Udinese362910613-9
13Genoa33298912-4

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 31: vs Juventus: 6 de abril - 11:00 horas
  • Fecha 32: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 31: vs Como 1907: 6 de abril - 08:00 horas
  • Fecha 32: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Horario Genoa y Udinese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas