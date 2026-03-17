Genoa vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

A partir de las 14:45 horas el próximo viernes 20 de marzo, Udinese visita a Genoa en el estadio Luigi Ferraris, por el duelo correspondiente a la fecha 30 de la Serie A.
Así llegan Genoa y Udinese
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A
Genoa ganó el encuentro previo ante Hellas Verona por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 3 veces y logró marcar 7 goles a favor.
Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A
Udinese cayó derrotado 0 a 1 ante Juventus. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 6 goles y recibió 6.
El conjunto local ganó 4 partidos y empató 1 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Genoa se impuso por 1 a 2.
El local se ubica en el décimo tercer puesto con 33 puntos (8 PG - 9 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 36 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (10 PG - 6 PE - 13 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|68
|29
|22
|2
|5
|42
|2
|Milan
|60
|29
|17
|9
|3
|23
|3
|Napoli
|59
|29
|18
|5
|6
|15
|11
|Udinese
|36
|29
|10
|6
|13
|-9
|13
|Genoa
|33
|29
|8
|9
|12
|-4
Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 31: vs Juventus: 6 de abril - 11:00 horas
- Fecha 32: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 31: vs Como 1907: 6 de abril - 08:00 horas
- Fecha 32: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Horario Genoa y Udinese, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas