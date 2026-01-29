Fútbol - España - Primera División

Getafe se enfrentará ante Celta por la fecha 22

Celta se mide ante Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez el domingo 1 de febrero a las 12:30 horas.

29 de enero de 2026, 2:04 p. m.
A partir de las 12:30 horas el próximo domingo 1 de febrero, Celta visita a Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, por el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Liga.

Así llegan Getafe y Celta

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe llega con resultado de empate, 1-1, ante Girona. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 3 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta cayó derrotado 1 a 3 ante Real Sociedad. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 1 y ganó 3. Ha marcado 9 goles y recibió 4.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Getafe se impuso por 0 a 2.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (8 PG - 8 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5221171335
2Real Madrid5121163228
3Atlético de Madrid4421135321
7Celta32218856
17Getafe22216411-11

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 23: vs Alavés: 8 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 24: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 23: vs Osasuna: 6 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 24: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Celta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

