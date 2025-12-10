Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Getafe vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

Espanyol se mide ante Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez el sábado 13 de diciembre a las 15:00 horas.

10 de diciembre de 2025, 1:24 p. m.
A partir de las 15:00 horas el próximo sábado 13 de diciembre, Espanyol visita a Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga.

Así llegan Getafe y Espanyol

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Villarreal. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 5 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol llega triunfante luego de ver caer a Rayo Vallecano con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Espanyol se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el octavo puesto con 20 puntos (6 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 27 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (8 PG - 3 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4016131227
2Real Madrid3616113217
3Villarreal3515112218
5Espanyol27158343
8Getafe2015627-4

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 17: vs Betis: 21 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 17: vs Athletic Bilbao: 22 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Espanyol, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Noticias Destacadas

