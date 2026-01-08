Fútbol - Italia - Serie A

Hellas Verona vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Hellas Verona y Lazio, que se jugará el domingo 11 de enero desde las 12:00 horas en el estadio Marcantonio Bentegodi.

8 de enero de 2026, 12:27 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Lazio y Hellas Verona se enfrentarán en el estadio Marcantonio Bentegodi el próximo domingo 11 de enero desde las 12:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Lazio

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona igualó 2-2 frente a Napoli. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Le convirtieron 10 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio igualó 2-2 ante Fiorentina en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 5 en contra.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 31 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Lazio se llevó la victoria por 4 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 13 puntos (2 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (6 PG - 7 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4218140425
2Milan3817115115
3Napoli3818122413
9Lazio25196764
18Hellas Verona1318279-15

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 16: vs Bologna: 15 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Cremonese: 19 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 22: vs Udinese: 26 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 21: vs Como 1907: 19 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Lecce: 24 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Horario Hellas Verona y Lazio, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

