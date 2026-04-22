Hellas Verona vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

Lecce y Hellas Verona se enfrentarán en el estadio Marcantonio Bentegodi el próximo sábado 25 de abril desde las 13:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 34 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Lecce

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de caer por 0 a 1 frente a Milan. No levanta cabeza y le urge ganar: ha perdido los 4 partidos previos. En esos cotejos, le hicieron 7 goles y registra solo 1 a favor.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce igualó 1-1 ante Fiorentina en la jornada anterior..

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 8 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 18 puntos (3 PG - 9 PE - 21 PP), mientras que la visita sumó 28 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (7 PG - 7 PE - 19 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 78 33 25 3 5 49 2 Milan 66 33 19 9 5 21 3 Napoli 66 33 20 6 7 15 18 Lecce 28 33 7 7 19 -24 19 Hellas Verona 18 33 3 9 21 -33

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 35: vs Juventus: 3 de mayo - 11:00 horas

Fecha 36: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 35: vs Pisa: 1 de mayo - 13:45 horas

Fecha 36: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Horario Hellas Verona y Lecce, según país