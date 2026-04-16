Hellas Verona vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A

El duelo correspondiente a la fecha 33 de la Serie A se jugará el próximo domingo 19 de abril a las 08:00 horas.

Así llegan Hellas Verona y Milan

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Torino. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 7.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan viene de caer en su estadio ante Udinese por 0 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 derrotas, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el décimo noveno puesto con 18 puntos (3 PG - 9 PE - 20 PP), mientras que el visitante llegó a 63 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (18 PG - 9 PE - 5 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Daniele Chiffi.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 75 32 24 3 5 46 2 Napoli 66 32 20 6 6 17 3 Milan 63 32 18 9 5 20 4 Juventus 60 32 17 9 6 26 19 Hellas Verona 18 32 3 9 20 -32

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 34: vs Lecce: 25 de abril - 13:45 horas

Fecha 35: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 34: vs Juventus: 26 de abril - 13:45 horas

Fecha 35: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Horario Hellas Verona y Milan, según país