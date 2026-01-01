Fútbol - Italia - Serie A

Hellas Verona vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Hellas Verona y Torino, que se jugará el domingo 4 de enero desde las 12:00 horas en el estadio Marcantonio Bentegodi. Dirige Antonio Rapuano.

1 de enero de 2026, 12:12 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Torino y Hellas Verona se enfrentarán en el estadio Marcantonio Bentegodi el próximo domingo 4 de enero desde las 12:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 18 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Torino

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de caer por 0 a 3 frente a Milan. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 7 en el arco contrario.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino perdió ante Cagliari por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 6 goles y le han encajado 7.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 12 puntos (2 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 7 PP).

Antonio Rapuano fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3616120421
2Milan3516105114
3Napoli3416111411
13Torino2017557-11
18Hellas Verona1216268-12

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Napoli: 7 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Lazio: 11 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 16: vs Bologna: 15 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Cremonese: 19 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 22: vs Udinese: 26 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Udinese: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Atalanta: 10 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Roma: 18 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 22: vs Como 1907: 24 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Horario Hellas Verona y Torino, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

