Hellas Verona vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Torino y Hellas Verona se enfrentarán en el estadio Marcantonio Bentegodi el próximo domingo 4 de enero desde las 12:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 18 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Torino

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de caer por 0 a 3 frente a Milan. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 7 en el arco contrario.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino perdió ante Cagliari por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 6 goles y le han encajado 7.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 12 puntos (2 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 7 PP).

Antonio Rapuano fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 36 16 12 0 4 21 2 Milan 35 16 10 5 1 14 3 Napoli 34 16 11 1 4 11 13 Torino 20 17 5 5 7 -11 18 Hellas Verona 12 16 2 6 8 -12

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Napoli: 7 de enero - 12:30 horas

Fecha 20: vs Lazio: 11 de enero - 12:00 horas

Fecha 16: vs Bologna: 15 de enero - 12:30 horas

Fecha 21: vs Cremonese: 19 de enero - 12:30 horas

Fecha 22: vs Udinese: 26 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Udinese: 7 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Atalanta: 10 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Roma: 18 de enero - 12:00 horas

Fecha 22: vs Como 1907: 24 de enero - 09:00 horas

Fecha 23: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Horario Hellas Verona y Torino, según país