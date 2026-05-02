Independiente Petrolero vs Caracas: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo E de la Copa Sudamericana

Por la fecha 4 del grupo E de la Copa Sudamericana, Caracas e Independiente Petrolero se enfrentan el martes 5 de mayo desde las 17:00 horas, en Estadio Patria.

Así llegan Independiente Petrolero y Caracas

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Independiente Petrolero en partidos de la Copa Sudamericana

Independiente Petrolero no pudo ante Botafogo en el Olímpico Nilton Santos. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 1 a sus rivales.

Últimos resultados de Caracas en partidos de la Copa Sudamericana

En la fecha pasada, Caracas finalizó con un empate 1-1 ante Racing Club. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 2 tantos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Caracas sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

Ambos equipos quieren escalar para quedar mejor posicionados en esta etapa. Caracas tiene 5 unidades y es el segundo en el Grupo E. Por otro lado, Independiente busca la victoria que lo ayude a avanzar en la tabla: se ubica último y no consiguió sumar puntos.

Próximos partidos de Independiente Petrolero en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo E - Fecha 5: vs Botafogo: 20 de mayo - 19:00 horas

Grupo E - Fecha 6: vs Racing Club: 27 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Caracas en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo E - Fecha 5: vs Racing Club: 21 de mayo - 19:00 horas

Grupo E - Fecha 6: vs Botafogo: 27 de mayo - 17:00 horas

Horario Independiente Petrolero y Caracas, según país