Fútbol - Colombia - Segunda División

Independiente Yumbo vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Palpitamos la previa del choque entre Independiente Yumbo y Real Cartagena. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

DataFactory .

1 de febrero de 2026, 2:00 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Independiente Yumbo y Real Cartagena, por la fecha 3 de la Primera B, se jugará el próximo miércoles 4 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Raúl Miranda.

Así llegan Independiente Yumbo y Real Cartagena

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

Independiente Yumbo quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Envigado por un resultado de 0 a 2.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena llega con ventaja tras derrotar a Real Cundinamarca con un marcador 1 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (2 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Envigado622004
2Inter de Palmira622003
3Real Cartagena622002
4U. Magdalena421101
13Independiente Yumbo12011-2

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 4: vs Quindío: 9 de febrero - 20:15 horas
  • Fecha 5: vs Tigres: 15 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 6: vs Real Santander: 23 de febrero - 18:10 horas
  • Fecha 7: vs Leones FC: 27 de febrero - 16:00 horas
  • Fecha 8: vs Bogotá FC: 4 de marzo - 18:00 horas

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 4: vs Bogotá FC: 9 de febrero - 16:05 horas
  • Fecha 5: vs Atlético FC: 13 de febrero - 17:30 horas
  • Fecha 6: vs Leones FC: 21 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 7: vs Tigres: 2 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 8: vs Orsomarso: 5 de marzo - 20:05 horas

Horario Independiente Yumbo y Real Cartagena, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

