Independiente Yumbo vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

El cotejo entre Independiente Yumbo y Real Cartagena, por la fecha 3 de la Primera B, se jugará el próximo miércoles 4 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Raúl Miranda.

Así llegan Independiente Yumbo y Real Cartagena

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

Independiente Yumbo quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Envigado por un resultado de 0 a 2.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena llega con ventaja tras derrotar a Real Cundinamarca con un marcador 1 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (2 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Envigado 6 2 2 0 0 4 2 Inter de Palmira 6 2 2 0 0 3 3 Real Cartagena 6 2 2 0 0 2 4 U. Magdalena 4 2 1 1 0 1 13 Independiente Yumbo 1 2 0 1 1 -2

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 4: vs Quindío: 9 de febrero - 20:15 horas

Fecha 5: vs Tigres: 15 de febrero - 15:00 horas

Fecha 6: vs Real Santander: 23 de febrero - 18:10 horas

Fecha 7: vs Leones FC: 27 de febrero - 16:00 horas

Fecha 8: vs Bogotá FC: 4 de marzo - 18:00 horas

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 4: vs Bogotá FC: 9 de febrero - 16:05 horas

Fecha 5: vs Atlético FC: 13 de febrero - 17:30 horas

Fecha 6: vs Leones FC: 21 de febrero - 17:00 horas

Fecha 7: vs Tigres: 2 de marzo - 19:00 horas

Fecha 8: vs Orsomarso: 5 de marzo - 20:05 horas

Horario Independiente Yumbo y Real Cartagena, según país