Independiente Yumbo vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

El cotejo entre Independiente Yumbo y Real Cartagena, por la fecha 3 de la Primera B, se jugará el próximo miércoles 4 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Raúl Miranda.
Así llegan Independiente Yumbo y Real Cartagena
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B
Independiente Yumbo quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Envigado por un resultado de 0 a 2.
Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B
Real Cartagena llega con ventaja tras derrotar a Real Cundinamarca con un marcador 1 a 0.
El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (2 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Envigado
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|Inter de Palmira
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|Real Cartagena
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|4
|U. Magdalena
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|13
|Independiente Yumbo
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 4: vs Quindío: 9 de febrero - 20:15 horas
- Fecha 5: vs Tigres: 15 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 6: vs Real Santander: 23 de febrero - 18:10 horas
- Fecha 7: vs Leones FC: 27 de febrero - 16:00 horas
- Fecha 8: vs Bogotá FC: 4 de marzo - 18:00 horas
Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 4: vs Bogotá FC: 9 de febrero - 16:05 horas
- Fecha 5: vs Atlético FC: 13 de febrero - 17:30 horas
- Fecha 6: vs Leones FC: 21 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 7: vs Tigres: 2 de marzo - 19:00 horas
- Fecha 8: vs Orsomarso: 5 de marzo - 20:05 horas
Horario Independiente Yumbo y Real Cartagena, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas