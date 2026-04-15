Inter de Palmira vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

El duelo entre Inter de Palmira y Boca Juniors correspondiente a la fecha 15 se disputará en el estadio Francisco Rivera Escobar desde las 15:30 horas, el sábado 18 de abril.

Así llegan Inter de Palmira y Boca Juniors

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira venció 2-0 a U. Magdalena en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 4 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 9 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Boca Juniors igualó 0-0 el juego frente a Independiente Yumbo. Con un historial irregular (1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 6 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Boca Juniors.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 35 puntos (11 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (2 PG - 7 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 35 14 11 2 1 15 2 U. Magdalena 29 14 9 2 3 10 3 Quindío 28 14 8 4 2 9 4 Real Cartagena 26 14 7 5 2 10 12 Boca Juniors 13 14 2 7 5 -4

Horario Inter de Palmira y Boca Juniors, según país