Fútbol - Colombia - Segunda División
Inter de Palmira vs Huila: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Primera B
Inter de Palmira y Huila se miden en el estadio Francisco Rivera Escobar el martes 11 de noviembre a las 18:10 horas.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Por la fecha 3 del grupo A de la Primera B, Huila e Inter de Palmira se enfrentan el martes 11 de noviembre desde las 18:10 horas, en el estadio Francisco Rivera Escobar.
Así llegan Inter de Palmira y Huila
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B
Inter de Palmira no pudo ante Jaguares en el Jaraguay de Montería.
Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B
Huila llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Cúcuta.
En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Inter de Palmira sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025
- Grupo A - Fecha 4: vs Huila: 15 de noviembre - 14:00 horas
- Grupo A - Fecha 5: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 6: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025
- Grupo A - Fecha 4: vs Inter de Palmira: 15 de noviembre - 14:00 horas
- Grupo A - Fecha 5: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 6: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
Horario Inter de Palmira y Huila, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:10 horas
- Colombia y Perú: 18:10 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:10 horas
- Venezuela: 19:10 horas