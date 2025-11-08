Inter de Palmira vs Huila: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Primera B

Por la fecha 3 del grupo A de la Primera B, Huila e Inter de Palmira se enfrentan el martes 11 de noviembre desde las 18:10 horas, en el estadio Francisco Rivera Escobar.

Así llegan Inter de Palmira y Huila

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira no pudo ante Jaguares en el Jaraguay de Montería.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

Huila llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Cúcuta.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Inter de Palmira sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025

Grupo A - Fecha 4: vs Huila: 15 de noviembre - 14:00 horas

Grupo A - Fecha 5: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025

Grupo A - Fecha 4: vs Inter de Palmira: 15 de noviembre - 14:00 horas

Grupo A - Fecha 5: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter de Palmira y Huila, según país