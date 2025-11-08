Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Inter de Palmira vs Huila: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Primera B

Inter de Palmira y Huila se miden en el estadio Francisco Rivera Escobar el martes 11 de noviembre a las 18:10 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

8 de noviembre de 2025, 4:34 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 3 del grupo A de la Primera B, Huila e Inter de Palmira se enfrentan el martes 11 de noviembre desde las 18:10 horas, en el estadio Francisco Rivera Escobar.

Así llegan Inter de Palmira y Huila

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira no pudo ante Jaguares en el Jaraguay de Montería.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

Huila llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Cúcuta.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Inter de Palmira sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo A - Fecha 4: vs Huila: 15 de noviembre - 14:00 horas
  • Grupo A - Fecha 5: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo A - Fecha 4: vs Inter de Palmira: 15 de noviembre - 14:00 horas
  • Grupo A - Fecha 5: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter de Palmira y Huila, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:10 horas
  • Colombia y Perú: 18:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:10 horas
  • Venezuela: 19:10 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ataque al Batallón Bolívar: seguridad y esperanza, lo que venían pidiendo los habitantes de Tunja. Y estalló el terrorismo

2. Gustavo Petro da detalles del atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar, en Tunja: esto se sabe

3. Caso Jaime Esteban Moreno: sellan Before Club, el bar donde el estudiante de Los Andes pasó sus últimas horas

4. Gustavo Petro, en la semana de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, pedirá perdón, pero a la izquierda víctima del “exterminio”

5. Hermana de Miguel Uribe Turbay preocupó con revelación sobre salud de un familiar: “Volver a la UCI”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.