Inter de Palmira vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Orsomarso se mide ante Inter de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar el sábado 6 de septiembre a las 17:00 horas.

3 de septiembre de 2025, 2:06 p. m.
A partir de las 17:00 horas el próximo sábado 6 de septiembre, Orsomarso visita a Inter de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar, por el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Primera B.

Así llegan Inter de Palmira y Orsomarso

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira ganó el encuentro previo ante Barranquilla FC por 4-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 9 goles a favor.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso cayó derrotado 0 a 1 ante Atlético FC. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 4 goles y recibió 6.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (3 PG - 2 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares2187019
2Real Cartagena15843110
3Real Cundinamarca1484225
7Inter de Palmira1173221
8Orsomarso1183230

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 6: vs Leones FC: 10 de septiembre - 17:00 horas
  • Fecha 10: vs Atlético FC: 14 de septiembre - 15:30 horas
  • Fecha 11: vs Huila: 22 de septiembre - 19:30 horas
  • Fecha 12: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 10: vs Real Santander: 14 de septiembre - 17:00 horas
  • Fecha 11: vs Real Cartagena: 21 de septiembre - 17:00 horas
  • Fecha 12: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter de Palmira y Orsomarso, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

