Inter de Palmira vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

A partir de las 17:00 horas el próximo sábado 6 de septiembre, Orsomarso visita a Inter de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar, por el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Primera B.

Así llegan Inter de Palmira y Orsomarso

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira ganó el encuentro previo ante Barranquilla FC por 4-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 9 goles a favor.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso cayó derrotado 0 a 1 ante Atlético FC. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 4 goles y recibió 6.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (3 PG - 2 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 21 8 7 0 1 9 2 Real Cartagena 15 8 4 3 1 10 3 Real Cundinamarca 14 8 4 2 2 5 7 Inter de Palmira 11 7 3 2 2 1 8 Orsomarso 11 8 3 2 3 0

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 6: vs Leones FC: 10 de septiembre - 17:00 horas

Fecha 10: vs Atlético FC: 14 de septiembre - 15:30 horas

Fecha 11: vs Huila: 22 de septiembre - 19:30 horas

Fecha 12: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 10: vs Real Santander: 14 de septiembre - 17:00 horas

Fecha 11: vs Real Cartagena: 21 de septiembre - 17:00 horas

Fecha 12: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

