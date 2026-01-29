Inter está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a Cremonese

Cremonese recibe el próximo domingo 1 de febrero a Inter por la fecha 23 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas en el estadio Giovanni Zini.
Así llegan Cremonese y Inter
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A
Cremonese cayó 0 a 1 ante Sassuolo en el Mapei Stdm. Cittá del Tricolore. Ha empatado 2 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .
Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A
Inter llega con los ánimos arriba luego de vencer 6-2 a Pisa. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 12 goles y le han anotado 4 en su arco.
El historial entre ambos equipos favorece por mucho al conjunto visitante que ha logrado 3 triunfos durante los últimos cinco partidos entre sí en el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Inter fue el ganador por 4 a 1.
El local está en el décimo cuarto puesto con 23 puntos (5 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 52 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (17 PG - 1 PE - 4 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Davide Massa.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|52
|22
|17
|1
|4
|31
|2
|Milan
|47
|22
|13
|8
|1
|18
|3
|Roma
|43
|22
|14
|1
|7
|14
|4
|Napoli
|43
|22
|13
|4
|5
|11
|14
|Cremonese
|23
|22
|5
|8
|9
|-9
Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 24: vs Atalanta: 9 de febrero - 12:30 horas
- Fecha 25: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 24: vs Sassuolo: 8 de febrero - 12:00 horas
- Fecha 25: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
Horario Cremonese e Inter, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas