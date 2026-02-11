Fútbol - Italia - Serie A

Inter vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Inter vs Juventus. El duelo, a disputarse en el estadio San Siro el sábado 14 de febrero, comenzará a las 14:45 horas.

11 de febrero de 2026, 8:18 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Inter recibe el próximo sábado 14 de febrero a Juventus por la fecha 25 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio San Siro.

Así llegan Inter y Juventus

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter sacó un triunfo frente a Sassuolo, con un marcador 5-0. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. En las jornadas previas, ha convertido 15 goles y le han marcado 2.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Juventus logró empatar 2-2 ante Lazio. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 3 victorias. Pudo convertir 14 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Juventus fue el ganador por 4 a 3.

El local está puntero con 58 puntos (19 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 46 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (13 PG - 7 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5824191438
2Milan5023148121
3Napoli4924154513
4Juventus4624137421
5Roma4624151815

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 26: vs Lecce: 21 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 27: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 26: vs Como 1907: 21 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 27: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter y Juventus, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

