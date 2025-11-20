Inter vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

El duelo entre Inter y Milan correspondiente a la fecha 12 se disputará en el estadio San Siro desde las 14:45 horas, el domingo 23 de noviembre.

Así llegan Inter y Milan

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter venció 2-0 a Lazio en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 9 en la malla rival.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Milan igualó 2-2 el juego frente a Parma. Con un historial irregular (2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 24 puntos (8 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 1 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Simone Sozza.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 24 11 8 0 3 14 2 Roma 24 11 8 0 3 7 3 Milan 22 11 6 4 1 8 4 Napoli 22 11 7 1 3 6 5 Bologna 21 11 6 3 2 10

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 13: vs Pisa: 30 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 14: vs Como 1907: 6 de diciembre - 12:00 horas

Fecha 15: vs Genoa: 14 de diciembre - 12:00 horas

Fecha 17: vs Atalanta: 28 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 18: vs Bologna: 4 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 13: vs Lazio: 29 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 14: vs Torino: 8 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 15: vs Sassuolo: 14 de diciembre - 06:30 horas

Fecha 17: vs Hellas Verona: 28 de diciembre - 06:30 horas

Fecha 18: vs Cagliari: 2 de enero - 14:45 horas

Horario Inter y Milan, según país