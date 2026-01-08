Inter vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

El duelo entre Inter y Napoli correspondiente a la fecha 20 se disputará en el estadio San Siro desde las 14:45 horas, el domingo 11 de enero.
Así llegan Inter y Napoli
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A
Inter venció 2-0 a Parma en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 4 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 12 goles a favor y le han convertido 2 en contra.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Napoli igualó 2-2 el juego frente a Hellas Verona. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.
El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Napoli.
El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 42 puntos (14 PG - 4 PP), mientras que la visita sumó 38 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (12 PG - 2 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|42
|18
|14
|0
|4
|25
|2
|Milan
|38
|17
|11
|5
|1
|15
|3
|Napoli
|38
|18
|12
|2
|4
|13
|4
|Juventus
|36
|19
|10
|6
|3
|11
|5
|Roma
|36
|19
|12
|0
|7
|10
Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 16: vs Lecce: 14 de enero - 14:45 horas
- Fecha 21: vs Udinese: 17 de enero - 09:00 horas
- Fecha 22: vs Pisa: 23 de enero - 14:45 horas
- Fecha 23: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 16: vs Parma: 14 de enero - 12:30 horas
- Fecha 21: vs Sassuolo: 17 de enero - 12:00 horas
- Fecha 22: vs Juventus: 25 de enero - 12:00 horas
- Fecha 23: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Horario Inter y Napoli, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas