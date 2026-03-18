Juventus vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Por la fecha 30 de la Serie A, Sassuolo y Juventus se enfrentan el sábado 21 de marzo desde las 14:45 horas, en el Allianz Stadium.

Así llegan Juventus y Sassuolo

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus viene de ganar en su encuentro anterior a Udinese con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 8 goles encajados frente a 10 a favor.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Bologna. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 victorias y 1 derrota, en los que convirtió 8 goles y le han encajado 5.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 6 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Juventus sacó un triunfo, con un marcador 0 a 3.

El anfitrión está en el quinto puesto con 53 puntos (15 PG - 8 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 38 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (11 PG - 5 PE - 13 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 68 29 22 2 5 42 2 Milan 60 29 17 9 3 23 3 Napoli 59 29 18 5 6 15 5 Juventus 53 29 15 8 6 23 10 Sassuolo 38 29 11 5 13 -4

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 31: vs Genoa: 6 de abril - 11:00 horas

Fecha 32: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 31: vs Cagliari: 4 de abril - 08:00 horas

Fecha 32: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Horario Juventus y Sassuolo, según país