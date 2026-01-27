Fútbol - Italia - Serie A

Lazio vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Lazio y Genoa. El partido se jugará en el estadio Stadio Olimpico el viernes 30 de enero a las 14:45 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

27 de enero de 2026, 1:05 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Lazio y Genoa correspondiente a la fecha 23 se disputará en el estadio Stadio Olimpico desde las 14:45 horas, el viernes 30 de enero.

Así llegan Lazio y Genoa

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Lazio empató por 0 con Lecce. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 3 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa venció en casa a Bologna por 3 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y ha empatado 3. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 4 en su arco.

Fútbol

Patriotas FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Fútbol

Real Cartagena vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Fútbol

Bogotá FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Fútbol

Atlético FC vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Fútbol

Espanyol vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Fútbol

Boca Juniors vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Fútbol

Leones FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Lazio.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 29 puntos (7 PG - 8 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (5 PG - 8 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5222171431
2Milan4722138118
3Roma4322141714
9Lazio29227872
13Genoa2322589-6

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 24: vs Juventus: 8 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 25: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 24: vs Napoli: 7 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 25: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Horario Lazio y Genoa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Más de Fútbol

Patriotas FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Real Cartagena vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Bogotá FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Atlético FC vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Espanyol vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Lazio vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Boca Juniors vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Leones FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Real Cundinamarca vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

U. Magdalena vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Noticias Destacadas