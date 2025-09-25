Lecce vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Serie A

El duelo entre Lecce y Bologna correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio Comunale Via del Mare desde las 11:00 horas, el domingo 28 de septiembre.

Así llegan Lecce y Bologna

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Cagliari. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna venció en casa a Genoa por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 2. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 3 en su arco.

Teniendo en cuenta la condición de local-visitante, ambos obtuvieron resultados parecidos. Lecce aún no pudo ganar como local en el estadio Comunale Via del Mare y tiene la misión de levantar el ánimo de sus simpatizantes. Bologna no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el vigésimo puesto y tiene 1 punto (1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (2 PG - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 12 4 4 0 0 6 2 Juventus 10 4 3 1 0 4 3 Milan 9 4 3 0 1 5 11 Bologna 6 4 2 0 2 0 20 Lecce 1 4 0 1 3 -6

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 6: vs Parma: 4 de octubre - 08:00 horas

Fecha 7: vs Sassuolo: 18 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Udinese: 25 de octubre - 08:00 horas

Fecha 9: vs Napoli: 28 de octubre - 12:30 horas

Fecha 10: vs Fiorentina: 2 de noviembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 6: vs Pisa: 5 de octubre - 08:00 horas

Fecha 7: vs Cagliari: 19 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Fiorentina: 26 de octubre - 12:00 horas

Fecha 9: vs Torino: 29 de octubre - 14:45 horas

Fecha 10: vs Parma: 2 de noviembre - 12:00 horas

Horario Lecce y Bologna, según país