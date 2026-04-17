Fútbol - Italia - Serie A

Lecce vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Lecce y Fiorentina. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Fabio Maresca.

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17 de abril de 2026, 1:14 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Lecce y Fiorentina, por la fecha 33 de la Serie A, se jugará el próximo lunes 20 de abril, a partir de las 13:45 horas, en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Fiorentina

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Bologna por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria y 3 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina llega con ventaja tras derrotar a Lazio con un marcador 1 a 0. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 2.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Lecce quien ganó 0 a 1.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 27 puntos (7 PG - 6 PE - 19 PP), mientras que el visitante ha logrado 35 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (8 PG - 11 PE - 13 PP).

Fabio Maresca es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter7532243546
2Napoli6632206617
3Milan6332189520
15Fiorentina353281113-7
18Lecce27327619-24

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 34: vs Hellas Verona: 25 de abril - 13:45 horas
  • Fecha 35: vs Pisa: 1 de mayo - 13:45 horas
  • Fecha 36: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 34: vs Sassuolo: 26 de abril - 05:30 horas
  • Fecha 35: vs Roma: 4 de mayo - 13:45 horas
  • Fecha 36: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Horario Lecce y Fiorentina, según país

  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas