Fútbol - Italia - Serie A

Lecce vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Lecce y Parma se miden en el estadio Comunale Via del Mare el domingo 11 de enero a las 06:30 horas.

8 de enero de 2026, 12:30 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 20 de la Serie A, Parma y Lecce se enfrentan el domingo 11 de enero desde las 06:30 horas, en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Parma

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce no pudo ante Roma en el Comunale Via del Mare. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Inter. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 4.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Lecce sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (4 PG - 6 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4218140425
2Milan3817115115
3Napoli3818122413
15Parma1818468-9
16Lecce1718459-13

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 16: vs Inter: 14 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Milan: 18 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Lazio: 24 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 16: vs Napoli: 14 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Genoa: 18 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 22: vs Atalanta: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Horario Lecce y Parma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

