Lecce vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Lecce recibe el próximo martes 6 de enero a Roma por la fecha 19 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Roma

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Lecce igualó - el juego ante Juventus. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 6 goles y marcó 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Roma logró empatar - ante Atalanta. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (11 PG - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 38 17 11 5 1 15 2 Inter 36 16 12 0 4 21 3 Napoli 34 16 11 1 4 11 4 Roma 33 17 11 0 6 9 16 Lecce 16 16 4 4 8 -11

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Roma: 6 de enero - 12:00 horas

Fecha 20: vs Parma: 11 de enero - 06:30 horas

Fecha 16: vs Inter: 14 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Milan: 18 de enero - 14:45 horas

Fecha 22: vs Lazio: 24 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Lecce: 6 de enero - 12:00 horas

Fecha 20: vs Sassuolo: 10 de enero - 12:00 horas

Fecha 21: vs Torino: 18 de enero - 12:00 horas

Fecha 22: vs Milan: 25 de enero - 14:45 horas

Fecha 23: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Horario Lecce y Roma, según país