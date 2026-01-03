Fútbol - Italia - Serie A

Lecce vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Lecce vs Roma. El duelo, a disputarse en el estadio Comunale Via del Mare el martes 6 de enero, comenzará a las 12:00 horas.

DataFactory .

3 de enero de 2026, 11:52 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Lecce recibe el próximo martes 6 de enero a Roma por la fecha 19 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Roma

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Lecce igualó - el juego ante Juventus. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 6 goles y marcó 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Roma logró empatar - ante Atalanta. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (11 PG - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan3817115115
2Inter3616120421
3Napoli3416111411
4Roma331711069
16Lecce1616448-11

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Roma: 6 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 20: vs Parma: 11 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 16: vs Inter: 14 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Milan: 18 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Lazio: 24 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Lecce: 6 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 20: vs Sassuolo: 10 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 21: vs Torino: 18 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 22: vs Milan: 25 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Horario Lecce y Roma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

