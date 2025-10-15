Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Lecce vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Serie A

Sassuolo se mide ante Lecce en el estadio Comunale Via del Mare el sábado 18 de octubre a las 08:00 horas.

15 de octubre de 2025, 1:45 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 08:00 horas el próximo sábado 18 de octubre, Sassuolo visita a Lecce en el estadio Comunale Via del Mare, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Serie A.

Así llegan Lecce y Sassuolo

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce ganó el encuentro previo ante Parma por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 10 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo llega triunfante luego de ver caer a Hellas Verona con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Lecce se impuso por 0 a 3.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (3 PG - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1565016
2Roma1565015
3Milan1364116
9Sassuolo963030
15Lecce56123-5

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 8: vs Udinese: 25 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 9: vs Napoli: 28 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Fiorentina: 2 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Hellas Verona: 8 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Lazio: 23 de noviembre - 12:00 horas

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 8: vs Roma: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Cagliari: 30 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Genoa: 3 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 11: vs Atalanta: 9 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 12: vs Pisa: 24 de noviembre - 14:45 horas

Horario Lecce y Sassuolo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

