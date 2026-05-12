Leones FC se enfrentará ante Orsomarso por la fecha 2 del grupo C

Por la fecha 2 del grupo C de la Copa Colombia, Leones FC se mide hoy frente a Orsomarso, a partir de las 14:00 horas en el estadio Metropolitano de Itagüí.

Así llegan Leones FC y Orsomarso

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Copa Colombia

Leones FC recibió un duro golpe y cayó 1 a 4 ante su rival Fortaleza FC.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Copa Colombia

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Orsomarso y Cúcuta, con un marcador 1-1..

Luis Matorel Martínez es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Leones FC y Orsomarso, según país