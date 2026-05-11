Están jugando Millonarios y Llaneros FC: 0-0 por la fecha 2 del grupo B de la Copa Colombia

La previa del encuentro entre Millonarios y Llaneros FC por Copa Colombia 2026 :
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Metropolitano de Techo fue Jairo Mayorga Londoño.
Fútbol
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La previa del encuentro entre Millonarios y Llaneros FC por Copa Colombia 2026 :
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Metropolitano de Techo fue Jairo Mayorga Londoño.