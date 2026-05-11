Están jugando Millonarios y Llaneros FC: 0-0 por la fecha 2 del grupo B de la Copa Colombia

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11 de mayo de 2026 a las 10:10 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

La previa del encuentro entre Millonarios y Llaneros FC por Copa Colombia 2026 :

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Metropolitano de Techo fue Jairo Mayorga Londoño.