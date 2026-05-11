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Águilas Doradas Rionegro no pudo con Jaguares y empataron sin goles

Todo lo que dejó el duelo entre Águilas Doradas Rionegro y Jaguares: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Colombia.

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DataFactory .

11 de mayo de 2026 a las 8:46 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

En el partido correspondiente a la fecha 2 del grupo D de la Copa Colombia, El Equipo Joven de Antioquia y los Felinos igualaron 0-0.

Ricardo Pabón Reales fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Cincuentenario.