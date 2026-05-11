Fútbol - España - Primera División

Girona vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

Palpitamos la previa del choque entre Girona y Real Sociedad. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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DataFactory .

11 de mayo de 2026 a las 9:19 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Girona y Real Sociedad, por la fecha 36 de la Liga, se jugará el próximo jueves 14 de mayo, a partir de las 13:00 horas, en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Real Sociedad

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de un resultado igualado, -, ante Rayo Vallecano. Posee un historial reciente de 1 empate y 3 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 7.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de empatar 2-2 ante Betis. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 10 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Girona quien ganó 1 a 2.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 38 puntos (9 PG - 11 PE - 14 PP), mientras que el visitante ha logrado 44 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (11 PG - 11 PE - 13 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona9135301460
2Real Madrid7735245637
3Villarreal6935216825
8Real Sociedad4435111113-1
17Girona383491114-15

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 36: vs Real Sociedad: 14 de mayo - 13:00 horas
  • Fecha 37: vs Atlético de Madrid: 17 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 38: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 37: vs Valencia: 17 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 38: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Real Sociedad, según país

  • Argentina: 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas