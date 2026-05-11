Girona vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

El cotejo entre Girona y Real Sociedad, por la fecha 36 de la Liga, se jugará el próximo jueves 14 de mayo, a partir de las 13:00 horas, en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Real Sociedad

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de un resultado igualado, -, ante Rayo Vallecano. Posee un historial reciente de 1 empate y 3 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 7.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de empatar 2-2 ante Betis. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 10 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Girona quien ganó 1 a 2.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 38 puntos (9 PG - 11 PE - 14 PP), mientras que el visitante ha logrado 44 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (11 PG - 11 PE - 13 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 91 35 30 1 4 60 2 Real Madrid 77 35 24 5 6 37 3 Villarreal 69 35 21 6 8 25 8 Real Sociedad 44 35 11 11 13 -1 17 Girona 38 34 9 11 14 -15

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 36: vs Real Sociedad: 14 de mayo - 13:00 horas

Fecha 37: vs Atlético de Madrid: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 37: vs Valencia: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Real Sociedad, según país