Girona vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

El cotejo entre Girona y Real Sociedad, por la fecha 36 de la Liga, se jugará el próximo jueves 14 de mayo, a partir de las 13:00 horas, en el estadio Municipal de Montilivi.
Así llegan Girona y Real Sociedad
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona viene de un resultado igualado, -, ante Rayo Vallecano. Posee un historial reciente de 1 empate y 3 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 7.
Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga
Real Sociedad viene de empatar 2-2 ante Betis. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 10 tantos.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Girona quien ganó 1 a 2.
El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 38 puntos (9 PG - 11 PE - 14 PP), mientras que el visitante ha logrado 44 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (11 PG - 11 PE - 13 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|91
|35
|30
|1
|4
|60
|2
|Real Madrid
|77
|35
|24
|5
|6
|37
|3
|Villarreal
|69
|35
|21
|6
|8
|25
|8
|Real Sociedad
|44
|35
|11
|11
|13
|-1
|17
|Girona
|38
|34
|9
|11
|14
|-15
Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 36: vs Real Sociedad: 14 de mayo - 13:00 horas
- Fecha 37: vs Atlético de Madrid: 17 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 38: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 37: vs Valencia: 17 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 38: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Girona y Real Sociedad, según país
- Argentina: 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas