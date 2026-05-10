Getafe vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

El próximo miércoles 13 de mayo, a partir de las 14:30 horas, Mallorca visita a Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, por el duelo correspondiente a la fecha 36 de la Liga.
Así llegan Getafe y Mallorca
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe viene de empatar ante Real Oviedo por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 5 goles marcados y 1 en el arco rival.
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
El anterior partido jugado por Mallorca acabó en empate por 1-1 ante Villarreal. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Mallorca se quedó con la victoria por 1 a 0.
El anfitrión está en el octavo puesto con 44 puntos (13 PG - 5 PE - 16 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (10 PG - 9 PE - 16 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|88
|34
|29
|1
|4
|58
|2
|Real Madrid
|77
|34
|24
|5
|5
|39
|3
|Villarreal
|69
|35
|21
|6
|8
|25
|8
|Getafe
|44
|34
|13
|5
|16
|-8
|14
|Mallorca
|39
|35
|10
|9
|16
|-9
Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 36: vs Mallorca: 13 de mayo - 14:30 horas
- Fecha 37: vs Elche: 17 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 38: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 37: vs Levante: 17 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 38: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Getafe y Mallorca, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas