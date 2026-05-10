Fútbol - España - Primera División

Getafe vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

En la previa de Getafe vs Mallorca, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 13 de mayo desde las 14:30 horas en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

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10 de mayo de 2026 a las 11:39 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo miércoles 13 de mayo, a partir de las 14:30 horas, Mallorca visita a Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, por el duelo correspondiente a la fecha 36 de la Liga.

Así llegan Getafe y Mallorca

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe viene de empatar ante Real Oviedo por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 5 goles marcados y 1 en el arco rival.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

El anterior partido jugado por Mallorca acabó en empate por 1-1 ante Villarreal. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Mallorca se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el octavo puesto con 44 puntos (13 PG - 5 PE - 16 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (10 PG - 9 PE - 16 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona8834291458
2Real Madrid7734245539
3Villarreal6935216825
8Getafe443413516-8
14Mallorca393510916-9

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 36: vs Mallorca: 13 de mayo - 14:30 horas
  • Fecha 37: vs Elche: 17 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 38: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 37: vs Levante: 17 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 38: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Mallorca, según país

  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas