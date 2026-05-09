U. Magdalena vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo B de la Primera B

Por la fecha 4 del grupo B de la Primera B, Real Cartagena y U. Magdalena se enfrentan el martes 12 de mayo desde las 16:00 horas, en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

Así llegan U. Magdalena y Real Cartagena

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena no pudo ante Real Cartagena en el Jaime Morón León. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena venció 2-1 a U. Magdalena en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 5 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de mayo, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2026, y Real Cartagena sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 5: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 5: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Horario U. Magdalena y Real Cartagena, según país