Napoli vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Serie A

El juego entre Napoli y Bologna se disputará el próximo lunes 11 de mayo por la fecha 36 de la Serie A, a partir de las 13:45 horas en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Bologna

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Napoli se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Como 1907. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Bologna finalizó en empate por 0-0 ante Cagliari. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 5.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Bologna lo ganó por 2 a 0.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 70 puntos (21 PG - 7 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 49 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (14 PG - 7 PE - 14 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Marco Piccinini.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 82 35 26 4 5 51 2 Napoli 70 35 21 7 7 19 3 Milan 67 35 19 10 6 19 4 Juventus 65 35 18 11 6 28 9 Bologna 49 35 14 7 14 1

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 37: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 37: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Bologna, según país