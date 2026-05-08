Napoli vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Serie A

El juego entre Napoli y Bologna se disputará el próximo lunes 11 de mayo por la fecha 36 de la Serie A, a partir de las 13:45 horas en el estadio Diego Armando Maradona.
Así llegan Napoli y Bologna
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
En la fecha anterior, Napoli se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Como 1907. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
El anterior partido disputado entre Bologna finalizó en empate por 0-0 ante Cagliari. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 5.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Bologna lo ganó por 2 a 0.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 70 puntos (21 PG - 7 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 49 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (14 PG - 7 PE - 14 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Marco Piccinini.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|82
|35
|26
|4
|5
|51
|2
|Napoli
|70
|35
|21
|7
|7
|19
|3
|Milan
|67
|35
|19
|10
|6
|19
|4
|Juventus
|65
|35
|18
|11
|6
|28
|9
|Bologna
|49
|35
|14
|7
|14
|1
Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 37: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 37: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Horario Napoli y Bologna, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas