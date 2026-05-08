Rayo Vallecano vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Liga

El juego entre Rayo Vallecano y Girona se disputará el próximo lunes 11 de mayo por la fecha 35 de la Liga, a partir de las 14:00 horas en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Girona

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano ganó por 2-0 el juego pasado ante Getafe. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona cayó 0 a 1 ante Mallorca. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Rayo Vallecano lo ganó por 1 a 3.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 42 puntos (10 PG - 12 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 38 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (9 PG - 11 PE - 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 88 34 29 1 4 58 2 Real Madrid 77 34 24 5 5 39 3 Villarreal 68 34 21 5 8 25 11 Rayo Vallecano 42 34 10 12 12 -6 16 Girona 38 34 9 11 14 -15

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 36: vs Valencia: 14 de mayo - 12:00 horas

Fecha 37: vs Villarreal: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 36: vs Real Sociedad: 14 de mayo - 13:00 horas

Fecha 37: vs Atlético de Madrid: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Girona, según país