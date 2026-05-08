Fútbol - España - Primera División

Rayo Vallecano vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Liga

Rayo Vallecano y Girona se enfrentan en el Estadio de Vallecas. El duelo se jugará el lunes 11 de mayo desde las 14:00 horas.

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8 de mayo de 2026 a las 1:49 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Rayo Vallecano y Girona se disputará el próximo lunes 11 de mayo por la fecha 35 de la Liga, a partir de las 14:00 horas en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Girona

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano ganó por 2-0 el juego pasado ante Getafe. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona cayó 0 a 1 ante Mallorca. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Rayo Vallecano lo ganó por 1 a 3.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 42 puntos (10 PG - 12 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 38 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (9 PG - 11 PE - 14 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona8834291458
2Real Madrid7734245539
3Villarreal6834215825
11Rayo Vallecano4234101212-6
16Girona383491114-15

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 36: vs Valencia: 14 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 37: vs Villarreal: 17 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 38: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 36: vs Real Sociedad: 14 de mayo - 13:00 horas
  • Fecha 37: vs Atlético de Madrid: 17 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 38: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Girona, según país

  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas