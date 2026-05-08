Tottenham vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Premier League

El duelo entre Tottenham y Leeds United correspondiente a la fecha 36 se disputará en el Wembley Stadium desde las 14:00 horas, el lunes 11 de mayo.

Así llegan Tottenham y Leeds United

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham venció 2-1 a Aston Villa en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 7 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United venció en casa a Burnley por 3 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y ha empatado 2. Además, logró gritar 10 goles y ha recibido 4 en su arco.

Con 5 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 5 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Tottenham.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 37 puntos (9 PG - 10 PE - 16 PP), mientras que la visita sumó 43 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (10 PG - 13 PE - 12 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jarred Gillett.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 76 35 23 7 5 41 2 Manchester City 71 34 21 8 5 37 3 Manchester United 64 35 18 10 7 15 14 Leeds United 43 35 10 13 12 -5 17 Tottenham 37 35 9 10 16 -9

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 37: vs Chelsea: 19 de mayo - 14:15 horas

Fecha 38: vs Everton: 24 de mayo - 10:00 horas

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 37: vs Brighton and Hove: 17 de mayo - 09:00 horas

Fecha 38: vs West Ham United: 24 de mayo - 10:00 horas

Horario Tottenham y Leeds United, según país