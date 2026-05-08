Tottenham vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Premier League

El duelo entre Tottenham y Leeds United correspondiente a la fecha 36 se disputará en el Wembley Stadium desde las 14:00 horas, el lunes 11 de mayo.
Así llegan Tottenham y Leeds United
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League
Tottenham venció 2-1 a Aston Villa en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 7 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United venció en casa a Burnley por 3 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y ha empatado 2. Además, logró gritar 10 goles y ha recibido 4 en su arco.
Con 5 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 5 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Tottenham.
El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 37 puntos (9 PG - 10 PE - 16 PP), mientras que la visita sumó 43 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (10 PG - 13 PE - 12 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Jarred Gillett.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|76
|35
|23
|7
|5
|41
|2
|Manchester City
|71
|34
|21
|8
|5
|37
|3
|Manchester United
|64
|35
|18
|10
|7
|15
|14
|Leeds United
|43
|35
|10
|13
|12
|-5
|17
|Tottenham
|37
|35
|9
|10
|16
|-9
Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 37: vs Chelsea: 19 de mayo - 14:15 horas
- Fecha 38: vs Everton: 24 de mayo - 10:00 horas
Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 37: vs Brighton and Hove: 17 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 38: vs West Ham United: 24 de mayo - 10:00 horas
Horario Tottenham y Leeds United, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas