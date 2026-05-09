Fútbol - España - Primera División

Betis vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Betis y Elche, que se jugará el martes 12 de mayo desde las 13:00 horas en el estadio Benito Villamarín.

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DataFactory .

9 de mayo de 2026 a las 2:07 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Elche y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo martes 12 de mayo desde las 13:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 36 de la Liga.

Así llegan Betis y Elche

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis igualó - frente a Real Sociedad. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 empates. Le convirtieron 4 goles y registró solo 8 a favor.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche igualó 1-1 ante Alavés en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y derrota: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 8 goles a favor y le han convertido 7 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 53 puntos (13 PG - 14 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 39 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (9 PG - 12 PE - 14 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona8834291458
2Real Madrid7734245539
3Villarreal6834215825
5Betis53341314711
13Elche393591214-8

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 36: vs Elche: 12 de mayo - 13:00 horas
  • Fecha 37: vs Barcelona: 17 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 38: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 37: vs Getafe: 17 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 38: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Elche, según país

  • Argentina: 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas