Osasuna vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

El duelo entre Osasuna y Atlético de Madrid correspondiente a la fecha 36 se disputará en el estadio el Sadar desde las 14:30 horas, el martes 12 de mayo.

Así llegan Osasuna y Atlético de Madrid

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna buscará la victoria luego de caer 2 a 3 frente a Levante. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Atlético de Madrid igualó 0-0 el juego frente a Celta. Con un historial irregular (2 derrotas y 2 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 7 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Atlético de Madrid.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 42 puntos (11 PG - 9 PE - 15 PP), mientras que la visita sumó 63 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (19 PG - 6 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 88 34 29 1 4 58 2 Real Madrid 77 34 24 5 5 39 3 Villarreal 68 34 21 5 8 25 4 Atlético de Madrid 63 34 19 6 9 21 10 Osasuna 42 35 11 9 15 -3

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 37: vs Espanyol: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 37: vs Girona: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Atlético de Madrid, según país