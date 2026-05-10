Fútbol - España - Primera División

Alavés vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Barcelona, que se enfrentarán en el Mendi el próximo miércoles 13 de mayo a las 14:30 horas.

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DataFactory .

10 de mayo de 2026 a las 11:39 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 36 de la Liga se jugará el próximo miércoles 13 de mayo a las 14:30 horas.

Así llegan Alavés y Barcelona

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés consiguió sólo un punto en su último partido frente a Elche, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 11 goles en contra y marcó 9 en el arco rival.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Real Madrid. Buscará volver a la racha de sus últimos partidos en los que acumuló 4 victorias. En ellos, llegó a anotar 9 goles a sus oponentes y ha recibido 2 en su portería.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona resultó vencedor por 3 a 1.

El local está en el décimo octavo puesto con 37 puntos (9 PG - 10 PE - 16 PP), mientras que el visitante llegó a 88 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (29 PG - 1 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona8834291458
2Real Madrid7734245539
3Villarreal6935216825
4Atlético de Madrid63351961020
18Alavés373591016-13

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 37: vs Real Oviedo: 17 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 38: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 36: vs Alavés: 13 de mayo - 14:30 horas
  • Fecha 37: vs Betis: 17 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 38: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Barcelona, según país

  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas