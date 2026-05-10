Espanyol vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

Espanyol recibe el próximo miércoles 13 de mayo a Athletic Bilbao por la fecha 36 de la Liga, a partir de las 12:00 horas en el Cornellá-El Prat.
Así llegan Espanyol y Athletic Bilbao
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol cayó 1 a 2 ante Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
En la fecha anterior, Athletic Bilbao logró empatar 0-0 ante Valencia. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 8 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol fue el ganador por 1 a 2.
El local está en el décimo sexto puesto con 39 puntos (10 PG - 9 PE - 16 PP), mientras que el visitante llegó a 44 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (13 PG - 5 PE - 16 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|88
|34
|29
|1
|4
|58
|2
|Real Madrid
|77
|34
|24
|5
|5
|39
|3
|Villarreal
|69
|35
|21
|6
|8
|25
|9
|Athletic Bilbao
|44
|34
|13
|5
|16
|-10
|16
|Espanyol
|39
|35
|10
|9
|16
|-15
Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 37: vs Osasuna: 17 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 38: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 37: vs Celta: 17 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 38: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Athletic Bilbao, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas