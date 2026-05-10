Espanyol vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

Espanyol recibe el próximo miércoles 13 de mayo a Athletic Bilbao por la fecha 36 de la Liga, a partir de las 12:00 horas en el Cornellá-El Prat.

Así llegan Espanyol y Athletic Bilbao

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol cayó 1 a 2 ante Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Athletic Bilbao logró empatar 0-0 ante Valencia. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 8 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol fue el ganador por 1 a 2.

El local está en el décimo sexto puesto con 39 puntos (10 PG - 9 PE - 16 PP), mientras que el visitante llegó a 44 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (13 PG - 5 PE - 16 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 88 34 29 1 4 58 2 Real Madrid 77 34 24 5 5 39 3 Villarreal 69 35 21 6 8 25 9 Athletic Bilbao 44 34 13 5 16 -10 16 Espanyol 39 35 10 9 16 -15

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 37: vs Osasuna: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 37: vs Celta: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Athletic Bilbao, según país