Fútbol - España - Primera División

Espanyol vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Espanyol vs Athletic Bilbao. El duelo, a disputarse en el Cornellá-El Prat el miércoles 13 de mayo, comenzará a las 12:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

10 de mayo de 2026 a las 11:27 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Espanyol recibe el próximo miércoles 13 de mayo a Athletic Bilbao por la fecha 36 de la Liga, a partir de las 12:00 horas en el Cornellá-El Prat.

Así llegan Espanyol y Athletic Bilbao

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol cayó 1 a 2 ante Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Athletic Bilbao logró empatar 0-0 ante Valencia. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 8 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol fue el ganador por 1 a 2.

El local está en el décimo sexto puesto con 39 puntos (10 PG - 9 PE - 16 PP), mientras que el visitante llegó a 44 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (13 PG - 5 PE - 16 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona8834291458
2Real Madrid7734245539
3Villarreal6935216825
9Athletic Bilbao443413516-10
16Espanyol393510916-15

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 37: vs Osasuna: 17 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 38: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 37: vs Celta: 17 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 38: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Athletic Bilbao, según país

  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas