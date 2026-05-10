Villarreal vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

Por la fecha 36 de la Liga, Sevilla y Villarreal se enfrentan el miércoles 13 de mayo desde las 12:00 horas, en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y Sevilla

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal terminó con un empate en 1 frente a Mallorca en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y empató 1. Recibió 5 goles y sumó 11 a favor.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla venció 2-1 a Espanyol en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 6 en su portería.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 4 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Villarreal sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está en el tercer puesto con 69 puntos (21 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 40 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (11 PG - 7 PE - 17 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 88 34 29 1 4 58 2 Real Madrid 77 34 24 5 5 39 3 Villarreal 69 35 21 6 8 25 4 Atlético de Madrid 63 35 19 6 10 20 12 Sevilla 40 35 11 7 17 -13

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 37: vs Rayo Vallecano: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 37: vs Real Madrid: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Sevilla, según país