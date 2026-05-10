Villarreal vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

Por la fecha 36 de la Liga, Sevilla y Villarreal se enfrentan el miércoles 13 de mayo desde las 12:00 horas, en el Estadio de la Cerámica.
Así llegan Villarreal y Sevilla
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal terminó con un empate en 1 frente a Mallorca en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y empató 1. Recibió 5 goles y sumó 11 a favor.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla venció 2-1 a Espanyol en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 6 en su portería.
El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 4 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Villarreal sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.
El anfitrión está en el tercer puesto con 69 puntos (21 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 40 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (11 PG - 7 PE - 17 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|88
|34
|29
|1
|4
|58
|2
|Real Madrid
|77
|34
|24
|5
|5
|39
|3
|Villarreal
|69
|35
|21
|6
|8
|25
|4
|Atlético de Madrid
|63
|35
|19
|6
|10
|20
|12
|Sevilla
|40
|35
|11
|7
|17
|-13
Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 37: vs Rayo Vallecano: 17 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 38: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 37: vs Real Madrid: 17 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 38: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Sevilla, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas