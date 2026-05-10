Bogotá FC vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo B de la Primera B

El juego entre Bogotá FC y Barranquilla FC se disputará el próximo miércoles 13 de mayo por la fecha 4 del grupo B de la Primera B, a partir de las 16:00 horas en el Estadio Olaya Herrera.

Así llegan Bogotá FC y Barranquilla FC

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC busca levantarse de su derrota ante Barranquilla FC en el Romelio Martínez. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 5 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Barranquilla FC derrotó 2-0 a Bogotá FC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de mayo, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2026, y Barranquilla FC lo ganó por 2 a 0.

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 5: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 5: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Horario Bogotá FC y Barranquilla FC, según país