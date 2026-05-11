Quindío vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Primera B

Inter de Palmira y Quindío se enfrentarán en Armenia el próximo jueves 14 de mayo desde las 19:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del grupo A de la Primera B.

Así llegan Quindío y Inter de Palmira

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío venció por 1-0 a Tigres. Después de empatar 1 cotejo y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 1 gol y ha podido vencer el arco rival 5 veces.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira igualó 0-0 ante Envigado en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 2 goles a favor y le han convertido 2 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 29 de abril, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2026, y sellaron un empate en 0.

Próximo partido de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

Grupo A - Fecha 6: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

Grupo A - Fecha 6: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Horario Quindío e Inter de Palmira, según país